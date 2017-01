Code Orange streamen neuen Song "Bleeding In The Blur"

Nächste Woche veröffentlichen Code Orange ihr drittes Album "Forever", einen zweiten Vorboten auf die Platte gibt es schon jetzt: Das düster-schwere "Bleeding In The Blur" steht als Stream im Netz bereit.

Im Zuge der Ankündigung ihres dritten Albums "Forever" hatten die Hardcore-Punks schon im November den dunklen Titeltrack gestreamt und mit einem Video flankiert. Jetzt legen Code Orange nach.

Bevor die Platte am 13. Januar via Roadrunner erscheint, hat die Band mit "Bleeding In The Blur" einen zweiten Song vorab veröffentlicht. In den Strophen klingt der Track fies verzerrt und düster, fast schon grungig schleichen die Gitarren um Eric Balderose, dessen helle Vocals hier an Cedric Bixler-Zavala erinnern. Im Refrain werden Code Orange schwer treibend und pendeln zwischen Melodie und Lärm.

Bereits zu Halloween hatten Code Orange ihr neues Album erstmals mit einem mysteriösen Posting auf Instagram angeteasert. Ihr zweites Album "I Am King" war 2014 erschienen.

Video: Code Orange - "Bleeding In The Blur"