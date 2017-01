Sleater-Kinney kündigen neues Live-Album an, zeigen Video zu "Surface Envy"

Sleater-Kinney haben ein neues Live-Album angekündigt: Am 27. Januar erscheint "Live In Paris" via Sub Pop, den Mitschnitt von "Surface Envy" haben die Riot-Grrrls schon jetzt veröffentlicht - in einem Video mit alten und neuen Performance-Bildern.

"Live In Paris" ist das erste Live-Album von Sleater-Kinney. Die 13 darauf enthaltenen Songs hat die Band am 20. März 2015 bei einem Konzert im La Cigale mitschneiden lassen. Cover und Tracklist findet ihr weiter unten.

Einen Vorgeschmack auf das Album liefern Sleater-Kinney mit dem energisch-rohen Mitschnitt von "Surface Envy". Der Song war 2015 auf ihrem aktuellen Album "No Cities To Love" erschienen. Die Live-Version hat das Trio mit einem Video aus diversen Performance-Clips aus früheren und jüngeren Jahren flankiert.

Zuletzt hatte die Band bei ihrem Silvesterkonzert in San Francisco Songs von George Michael und David Bowie gecovert.

Video: Sleater-Kinney - "Surface Envy" (Live in Paris)

Cover & Tracklist: Sleater-Kinney - "Live In Paris"

01. "Price Tag"

02. "Oh!"

03. "What's Mine Is Yours"

04. "A New Wave"

05. "Start Together"

06. "No Cities To Love"

07. "Surface Envy"

08. "I Wanna Be Your Joey Ramone"

09. "Turn It On"

10. "Entertain"

11. "Jumpers"

12. "Dig Me Out"

13. "Modern Girl"