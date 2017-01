Wavves kündigen neues Album für April an

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Wavves-Mastermind Nathan Williams ein neues Album angekündigt. Mit Details hält der Frontmann der Surfpunks allerdings noch hinter dem Berg.

Williams ist seit jeher für seine trockene und bissige Social-Media-Präsenz bekannt. Entsprechend knapp fiel auch ein Tweet vom vergangenen Donnerstag aus, mit dem der Wavves-Kopf eine neue Platte ankündigt: "Meine neue Platte ist fertig. Das ist alles."

Einige wenige weitere Details teilte Williams allerdings dann doch. So soll der Nachfolger zum 2015 erschienenen "V" im kommenden April erscheinen. Wie auch sein Vorgänger wird Williams die Platte über sein eigenes Label Ghost Ramp veröffentlichen, auf dem auch die Kooperation mit Cloud Nothings, "No Life For Me" vor knapp einem Jahr erschienen war.

Zuletzt hatten Wavves auf einer Split mit Weezer deren Song "You Gave Your Love To Me Softly" gecovert.

Tweets: Nathan Williams kündigt neues Wavves-Album an

My new LP is done. That is all. — WAVVES (@wavves) December 29, 2016

APRIL 2017 — WAVVES (@wavves) December 30, 2016