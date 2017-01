Dan Auerbach (The Black Keys) veröffentlicht zweites Soloalbum

Dan Auerbach, Frontmann der Black Keys, veröffentlicht im kommenden Frühjahr sein zweites Soloalbum. An dem noch unbetitelten Album haben unter anderem Mark Knopfler von den Dire Straits und Gitarrist Duane Eddy mitgewirkt.

Der Nachfolger zu Dan Auerbachs erstem Soloalbum "Keep It Hid" soll im Frühjahr 2017 erscheinen, wie der <a href="http://www.rollingstone.com/music/features/inside-dan-auerbachs-old-school-new-solo-lp-w458000 target="_blank">Rolling Stone berichtet. Aufgenommen hat Auerbach die Platte in Nashville in seinem eigenen Easy-Eye-Sound-Studio.

Dabei wurde er von einer All- und Altstar-Riege im Studio unterstützt. Beim Songwirting arbeitete Auerbach zusammen mit Singer/Songwriter John Pine und David Ferguson zusammen, einem früheren Wegbegleiter von Johnny Cash. Außerdem sind Dire-Straits-Gitarrist Mark Knopfler und der einflussreiche Surf-Gitarrist Duane Eddy auf dem Album zu hören.

Zuletzt hatte Auerbach ein Album mit seiner Zweitband The Arcs veröffentlicht, das aktuelle Album der Black Keys, "Turn Blue", war 2014 erschienen.