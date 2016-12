VISIONS empfiehlt: Billy Talent kommen für zwei Hallenshows nach Deutschland

Eigentlich ist der Sommer für Festivals da, Billy Talent füllen die Lücke zwischen Open Airs mit zwei Hallenshows - präsentiert von VISIONS.

Die letzte Show der Hallentour von Billy Talent zum aktuellen Album "Afraid Of Hights" ist noch keine zwei Wochen her. Von der ausverkauften Festhalle in Frankfurt bis zum vergleichsweise gemütlichen Konzert in der Lingener Emsland Arena hatte das kanadische Quartett erneut seinen Ruf als exzellente Live-Band gefestigt - und auch Schlagzeuger Aaron Solowoniuk war trotz eines Schubs seiner Multiplen Sklerose, aufgrund derer Alexisonfire-Drummer Jordan Hastings auf Tour eingesprungen war, mit dabei und spielte auf der letzten Show der Tour in Polen letzlich auch einen Song mit seiner Band.

Eventuell ist Solowoniuk bis zur Festivalsaison wieder fit, wenn Fans der Alternative Rocker auch zwei Mal die Gelegenheit haben, die Band abseits der großen Open Airs zu sehen. Zwei Shows in Freiburg und Dortmund wurden frisch bestätigt - präsentiert von VISIONS. Tickets für die beiden Termine gibt es ab sofort bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Billy Talent

22.07. Freiburg - Sick Arena

07.08. Dortmund - Westfalenhalle