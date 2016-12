VISIONS empfiehlt: Rockaue Festival bestätigt erste Namen

Mit dem Rockaue Festival haben die Bonner Rheinauen seit 2015 auch ein eigenes Open Air, das auf Rock, Metal und Hardcore fokussiert ist. Für die 2017er Ausgabe stehen jetzt die ersten Bands fest.

Bereits zum dritten Mal findet im kommenden Jahr das Rockaue Festival an der Bonner Rheinaue statt und lockt Fans von Rock, Metal, Hardcore und Punk in die ehemalige Bundeshauptstadt. Damit diese auch 2017 zahlreich erscheinen, kündigen die Veranstalter bereits jetzt die ersten Künstler an.

Dazu gehören neben den Mittelalterrocker In Extremo und der Metalcore-Band Callejon auch die Vintage-Rocker Blues Pills. Launigen Comedyrock gibt es hingegen von der Kyle Gass Band, während Heisskalt ihren deutschsprachigen Hardcore nach Bonn bringen werden.

Das Rockaue Festival findet 2017 am 8. Juli statt. Tickets gibt es bei bonnticket.de, weitere Infos auf Facebook.

VISIONS empfiehlt:

Rockaue Festival3>

08.07. Rheinaue - Bonn