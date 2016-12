VISIONS Premiere: Macky Messer streamen Debütalbum "Insomnia"

Trotz zahlreicher Mitgliederwechsel seit ihrer Gründung 2013 haben sich die Dortmunder Desert-Rocker über Wasser gehalten. Jetzt stehen Macky Messer kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums - das ihr heute schon exklusiv bei uns hören könnt.

Seit ihrer Gründung scheint sich die Dortmunder Band, die im Kern aus Sänger und Gitarrist Menny Leusmann und Schlagzeuger Max Roleff besteht, für jede positive mit einer negativen Erfahrung herumschlagen zu müssen. "Yellow Heart" wird 2013 Demo des Monats in VISIONS, dafür verlassen einige Mitglieder die Band, ihre 2014 veröffentlichte EP "Where Do You Live?" bringt Macky Messer Supportslots für The Durango Riot, The Thermals und John Coffey ein, und wieder ändert sich die Besetzung.

Seit 2015 steht das Mitgliederkarussell allerdings glücklicherweise still und die Zeichen bei den Dortmundern auf Vollgas. Das machte die Band bereits im Oktober mit dem Video zu "Catch Me" deutlich, für das neben den Queens Of The Stone Age auch der düster-postpunkige Indie von Interpol Pate stand. Diesen Mix aus Indie- und Desert Rock kultiviert die Band auch auf ihrem Debütalbum "Insomnia", das ihr exklusiv bei uns hören könnt.

Regulär erscheint die Platte am 18. Dezember im Eigenvertrieb.

Album-Stream: Macky Messer - "Insomnia"