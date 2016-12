Josh Homme stellt neuen Song "Villains Of Circumstance" vor

Queens-Of-The-Stone-Age-Frontmann Josh Homme hat bei einer Akustik-Show in Los Angeles mit "Villains Of Circumstance" einen neuen Song vorgestellt. Zur Setlist gehörten noch einige Cover und ein Song von Them Crooked Vultures.

Bei einem Benefizkonzert für Afghan Whigs-Mitglied Dave Rosser, bei dem vor kurzem ein inoperabler Darmkrebs diagnostiziert wurde, hat Josh Homme von den Queens Of The Stone Age ein akustisches Solokonzert gespielt.

Sechs Songs standen auf der Setlist, darunter die drei Coversongs "Memories Are Made Of This" (Dean Martin), "Dark As Dungeon" (Merle Travis) und "Minnie The Moocher" von Cab Calloway. Die Show begann Homme mit dem QOTSA-Song "Long Slow Goodbye", auf den "Spinning In Daffodils" von Them Crooked Vultures folgte.

In der Mitte des Sets stellte Home dann "Villains Of Circumstance" vor, einen brandneuen Song. Von dieser Performance und von der des Them-Crooked-Vultures-Songs gibt es weiter unten Videoaufnahmen zu sehen.

Zuletzt hatte Homme Alben von Iggy Pop und CRXproduziert, einem The Strokes-Seitenprojekt. Über die Fortschritte eines neuen QOTSA-Albums hatte Gitarrist Troy van Leeuwen angedeutet, dass die Band noch vor Ende des Jahres mit dem Schreiben neuer Songs beginnen wird.

Video: Josh Homme - "Villain Of Circumstance"

Video: Josh Homme - "Spinning In Daffodils" (Them Crooked Vultures Cover)