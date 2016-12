VISIONS Premiere: Immanu El veröffentlichen Kurzfilm zum Musikvideo für "Omega"

Die Postrocker Immanu El haben sich für das Video zu "Omega" mit dem Kurzfilmregisseur Nicholas Livanos zusammengetan. Dessen preisgekrönter Film "Elegy" gefiel Frontmann Claes Strängberg so gut, dass er ihn zum Musikvideo transformieren ließ.

In Livanos' Kurzfilm "Elegy" verarbeitet der Regisseur den Tod seines Vaters. Er zeigt eine Frau, die auf einer Reise den zerstörerischen Elementen trotzen muss, um eine mysteriöse Tür am Ende ihres Weges zu erreichen. Für Livanos symbolisiert er das Schmerz den er erfuhr, als er mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert wurde.

Gerade diesen Aspekt konnte Strängberg mit dem Song auf Immanu Els neuem Album "Hibernation" in Verbindung setzen: "In 'Omega' geht es im Wesentlichen um das Erfahren der Vergänglichkeit und Eitelkeit dieser Welt und in unserem Leben, wenn wir realisieren, dass wir so viel arbeiten und kämpfen für etwas, das am Ende des Tages doch komplett wertlos ist." Ganz so negativ wie das zuerst klingt meint er es jedoch nicht, denn es ginge auch um die neue Perspektive, die diese persönliche Erkenntnis für uns bringe.

Diese Botschaft kommt im Zusammenspiel mit dem für das Musikvideo extra passend zurechtgeschnittenen Kurzfilm auch eindeutig an, und endet auf musikalischer wie auch auf bildlicher Ebene auf einer eindeutig positiven Note. Wer sich das epische Spektakel auch auf der Bühne ansehen möchte, der hat Glück: Im Februar kommen Immanu El auf ihrer von VISIONS präsentierten Tour nach Deutschland und in die Schweiz. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Immanu El - "Omega"

Video: "Elegy" von Regisseur Nicholas Livanos

VISIONS empfiehlt:

Immanu El

19.02. Dresden - Groove Station

20.02. Berlin - Kantine am Berghain

21.02. Hamburg - Knust

22.02. Köln - Artheater

23.02. München - Orangehouse

24.02. Aarau - Kiff

Live: Immanu El

02.06. Beverungen - Orange Blossom Festival