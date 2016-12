Dead Heavens stellen neuen Song "Away From The Speed" vor

Die Allstar-Band Dead Heavens um Walter Schreifels hat bei einem Label unterschrieben - und macht mit dem krachigen "Away From The Speed" schon mal mächtig Appetit auf mehr.

Hardcore-Ikone Walter Schreifels (erst kürzlich mit seinem Projekt Vanishing Life bei uns in Erscheinung getreten) hat mit Freunden die Band Dead Heavens aus dem Grunde gegründet, sich endlich mal an Psychrock und Proto-Metal zu versuchen.

Unterstützung bekommt er bei dem Projekt von Künstler und Bassist Paul Kostabi (White Zombie), Schlagzeuger Drew Thomas (Walking Concert, Into Another) und Gitarrist Nathan Aguilar (Cults). Veröffentlicht haben sie bisher drei Vinyl-Singles: "History In My Hands" und "Adderall Highway" in 2015 sowie "Feel Low" in 2016.

Die Band hat jetzt bei Dine Alone Records unterschrieben - ein Label, das sich ironischerweise nach einem Song von Schreifels' Band Quicksand benannt hat. Über selbiges kommt nun die neue Single "Away From The Speed", ein rasanter, krachiger Garage-Rocker mit sattem Feedback und Reverb und einem gelösten Schreifels in Rock'n'Roll-Modus.

Stream: Dead Heavens - "Away From The Speed"