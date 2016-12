Kann man so machen: Das Weihnachtsabo 2016

VISIONS für ein Jahr abonnieren und sich selbst – oder Freunden – eine Freude bereiten? Nie war die Zeit dafür besser, denn zu Weihnachten haben wir uns etwas Besonderes für euch ausgedacht.

Das Jahresabo mit 12 Ausgaben kostet so lediglich 60 Euro anstatt 65 Euro im Inland (bzw. 65 Euro statt 70 Euro im Ausland). Doch damit noch längst nicht genug: Wer VISIONS jetzt abonniert, kann sich unter 25 CDs zwei Prämien aussuchen – entweder entscheidest du dich für zwei CDs oder aber für eine CD und einen 20 Euro-Gutschein für finestvinyl.de. Zudem erhält jeder neue Abonnent eine Extra-Prämie in Form der VISIONS 25th Anniversary DVD-Box, die nicht weniger als die zehn besten (Musik)-DVD-Beilagen der letzten VISIONS-Jahrgänge enthält, nämlich:

DVD 01: "Hype – Der Film"

DVD 02: "Dokumentation – 10 Jahre Grand Hotel van Cleef"

DVD 03: "Pixies – Club Date: Live At The Paradiso in Boston"

DVD 04: "Against Me – We´re Never Going Home"

DVD 05: "Anvil – Die Geschichte einer Freundschaft"

DVD 06: "Mogwai – Special Moves: Live in Brooklyn 2009"

DVD 07: "Smashing Pumpkins – If All Goes Wrong"

DVD 08: "Enter Shikari – Live From Planet Earth"

DVD 09: "Beijing Bubbles – die Dokumentation über Punkrock in in China"

DVD 10: "VISIONS Special – die Highlights des Westend-Festivals 2013"

Dass jeder neue Abonnent natürlich auch die Vorzüge genießt, die ein VISIONS Abo nun mal grundsätzlich so mit sich bringt, ist klar: Freut euch also auf exklusive Heftcover, sechs Bonus-DVDs und/oder -CDs sowie sechs DIN-A1-Poster pro Jahr und die All-Areas-Clubkarte, mit der VISIONS Abonnenten viele Vergünstigungen erfahren. Mehr Abo geht nicht – bitte beachtet, dass dieses Angebot nur bis zum 31. Dezember 2016 gültig ist. Weitere Infos? Gerne: visions.de/abo/weihnachtsabo