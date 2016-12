Joyce Manor präsentieren Video zu "Eighteen"

Foto: Screenshot

Für ihren Song "Eighteen" nehmen die Pop-Punks Joyce Manor den Fuß etwas vom Gaspedal - und spendieren dem Midtempo-Track jetzt auch ein Musikvideo.

Eines der Markenzeichen von Joyce Manor sind ihre kompakten, flott eingespielten Songs, die selten die Drei-Minuten-Marke sprengen, aber weitaus länger im Ohr bleiben. "Eighteen" von ihrem aktuellen Album "Cody" ist nur in ersterer Hinsicht ein Ausreißer. Denn der melancholische Vibe und der Text, in dem Frontmann Barry Johnson über seine zurückliegende Jugend philosophiert, passt perfekt zur restlichen Diskografie der Band.

Ein ähnliches sehnsüchtiges Gefühl verströmt das Musikvideo zum Song. Darin ist die Band in verschiedensten Situationen auf, neben und hinter der Bühne und im Tourbus zu sehen. Der Clip war während ihrer letzten US-Tour mit The Hotelier und Crying entstanden.

"Eighteen" ist nach "Fake I.D." und "Last You Heard Of Me" die dritte Auskopplung aus Cody. Das aktuelle Album der Band war am 7. Oktober via Epitaph erschienen. Zuletzt hatten Joyce Manor einen Song von The National gecovert.

Video: Joyce Manor - "Eighteen"