Black-Metal-Erneuerer Krallice kündigen neues Album "Prelapsarian" an, streamen "Hate Power"

Die New Yorker Black-Metal-Band Krallice veröffentlicht noch in diesem Jahr ein neues Album. "Prelapsarian" erscheint am 21. Dezember, mit "Hate Power" gibt es den ersten Song daraus im Stream und als kostenlosen Download.

Krallice gehören zu den produktivsten Black-Metal-Bands derzeit. Ihr aktuelles Album "Ygg Hur" ist Anfang 2015 erschienen, im Janaur 2016 folgte die EP "Hyperion". Mit "Prelapsarian" folgt noch in diesem Jahr ein neues Album der Band, die neben Liturgy am eifrigsten daran arbeitet, Black Metal radikal zu erneuern.

Der neue Song "Hate Power" ist dafür das beste Besipiel. Obwohl er vom Sound her rauher und mehr nach den Anfängen von Black Metal klingt, als die Band sich zuletzt präsentierte, ist der Track trotzdem ein hochkomplexes Gebilde, in dem immer neue Kaskaden aus Riffs ineinanderstürzen.

Der Song ist Teil des Adult Swim Singles Program und kann auf dessen Website kostenlos heruntergeladen werden. In einem Statement gegenüber Noisey erklären Krallice den Song und seine Bedeutung näher: "Unser Song 'Hate Power' ist in den letzten fünf Jahren entstanden. Der Text zeichnet sich durch seine Anti-Hate-Haltung aus. Er wird auch auf unserem neuen Album 'Prelapsarian' enthalten sein, das zur Wintersonnwende erscheint."

Stream: Krallice - "Hate Power"

Cover: Krallice - "Prelapsarian"