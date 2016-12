VISIONS empfiehlt: Dave Hause kommt auf Tour

Punk-Singer/Songwriter Dave Hause kommt im Frühjahr 2017 mit seiner Backing-Band The Mermaid auf Deutschlandtour. VISIONS präsentiert die Konzerte.

Zu diesen Terminen dürfte Dave Hause dann wohl auch neue Songs präsentieren. Bislang gibt es keine offiziellen Infos zu einem Nachfolger zum Album "Devour", das 2013 erschienen ist. Dass die Arbeit an der Platte beendet ist, gab Hause allerdings schon im Oktober bekannt. Fest sind higegen bereits die Tourtermine hierzulande, bei denen der ehemalige Frontmann der Punk-Band Step Ahead von seiner neuen Backing-Band The Mermaid begleitet wird.

Die Tour des Punk-turned-Singer/Songwriter startet am 1. März im Kölner Gloria und endet am 9. März im Stutgarter Universum. Der Vorverkauf für die Tour beginnt am kommenden Freitag. Karten sind ab dann auch bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:Dave Hause And The Mermaid

01.03. Köln - Gloria

02.03. Hannover - Faust

03.03. Berlin - Gretchen

04.03. Münster - Skaters Palace

05.03. Wiesbaden - Schlachthof

07.03. München - Strom

09.03. Stuttgart - Universum