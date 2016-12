VISIONS Premiere: Mono veröffentlichen Doku zu neuem Album "Requiem For Hell"

Mono widmen ihrem neuen Album eine Video-Doku. "Journey Through Hell" gibt tiefe Einblicke in das künstlerische Selbstverständnis der japanischen Postrocker und ihres Bandchefs Takaakira Goto.

Das Album zum Film, "Requiem For Hell", ist zwar bereits seit einigen Wochen erschienen - doch erst im Verbund mit "Journey Through Hell" werden Botschaft und Hintergrund des neunten Mono-Albums in vollem Umfang klar.

Die knapp 40-minütige Dokumentation, die sich auch um die musikalischeren Seiten des von Dantes "Göttlicher Komödie" inspirierten Albums dreht, lässt neben Goto und seinen Bandkollegen auch langjährige Wegbegleiter wie Labelbetreiber und Produzenten zu Wort kommen - und funktioniert indirekt auch als Bandhistory.

Video: Mono - "Journey Through Hell"