Elbow kündigen neues Album "Little Fictions" an, streamen Single "Magnificient (She Says)"

Elbow haben ein neues Album. "Little Fictions" erscheint am 3. Februar. Die erste Single daraus heißt "Magnificient (She Says)" und kann im Stream gehört werden.

"Little Fictions", das neue Album von Elbow, ist der Nachfolger der 2014 erschienenen Platte "The Take Off And Landing Of Everything". Die Single "Magnificient (She Says)", die Elbow bereits jetzt veröffentlicht haben, ist ein elegischer, dick auftragender Songs mit jubilierenden Streichern und verhaltenem Gitarreneinsatz.

Den Song hatten Elbow in den vergangenen Tagen bereits angeteasert. Seit der Veröffentlichung des Vorängeralbums hat die Band aus Manchester die EP "Lost Worker Bee" (2015) herausgebracht, Sänger Guy Garvey hatte das Soloalbum "Courting The Squall" veröffentlicht.

Stream: Elbow - "Magnificient (She Says)"