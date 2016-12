Frank Turner kündigt für 2017 ein eigenes Festival in London an

Im kommenden Mai wird Frank Turner ein viertägiges Festival in seiner Wahlheimat und erklärten Lieblingsstadt London veranstalten. Neben verschiedenen Auftritten des Musikers im Roundhouse ist auch eine Vielzahl an Veranstaltungen in den umliegenden Bars geplant.

Vom 12. bis 15. Mai wird das Event mit dem Titel "Lost Evenings" im traditionellen Roundhouse im Londoner Stadtteil Camden Town stattfinden. Frank Turner, der das Festival gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation OneFest organisiert, wird unterschiedliche Sets an jedem der vier Tage spielen und außerdem die Auftritte der anderen Musiker kuratieren. In einem Facebookpost äußerte sich der Musiker wie folgt: "Als Festival-Veteran und Tour-Maschine war es seit Langem mein Ziel ein großes Event zu veranstalten, das meine Lieblingsdinge an einem Ort vereint - Live-Musik, all meine Freunde und einen Sinn für Gemeinschaft."

Am ersten und letzten Abend wird der Punk-Barde gemeinsam mit seiner Band The Sleeping Souls ein Best-of-Set bestehend aus den Songs seiner Compilation "Last Minutes And Lost Evenings" spielen. Am 13. Mai ist eine Setlist mit den Songs des Albums "Sleep Is For The Week" anlässlich des zehn jährigen Jubiläums des Debüts geplant. Der darauffolgende Sonntag ist dagegen für ein spezielles Solo-Set inklusive Open-Mic-Night im Nambucca, der Bar in welcher der Musiker seine ersten Soloauftritte absolvierte, vorgesehen. Dabei wird es einige Special Guests geben, die noch bekanntgegeben werden.

Neben Turner und zahlreichen Newcomeracts ist außerdem eine Reihe von weiteren Veranstaltungen, die unter dem Namen "Last Minutes" laufen in Vorbereitung. Diese kleineren Events sollen in den Bars im Umkreis stattfinden und neben Musik auch Theateraufführungen und Charityaktionen beinhalten. Der Singer/Songwriter selbst setzt sich für verschiedene Organisationen wie "Safe Gigs For Women" oder die "Love Hope Strength Foundation" ein. Tickets für das viertägige Event gehen am 10. Dezember ab 10 Uhr in den Vorverkauf.