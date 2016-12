Frank Carter & The Rattlesnakes stellen neuen Song "Wild Flowers" vor

Foto: Screenshot

Ende Januar erscheint mit "Modern Ruin" das zweite Album von Frank Carter & The Rattlesnakes. Mit "Wild Flowers" gibt es davon jetzt den bereits dritten Song als Lyric-Video zu hören - und sehen.

Am 27. Januar ist es soweit. Dann erscheint das zweite Album von Ex-Gallows-Frontmann Frank Carter und seiner Band The Rattlesnakes. Nachdem er zuvor bereits die Songs "Snake Eyes" und "Lullaby" veröffentlicht hat, gibt es mit "Wild Flowers" nun ein weiteres Stück vorab zu hören.

Der Song findet etwas ruhigere Töne, ist weniger wild als manch andere, die Carter etwa auf dem Debüt "Blossom" 2015 veröffentlicht hat. Der Song läuft vor einer psychedelischen Blumentapete ab und kann praktischerweise dank des eingeblendeten Texts mitgelesen werden.

Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Wild Flowers"