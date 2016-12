The Feelies kündigen neues Album "In Between" an, streamen "Been Replaced"

Fünf Jahre nach ihrem Comebackalbum "Here Before" veröffentlichen The Feelies ein neues Album. "In Between" heißt die Platte der Indierock-Urväter und erscheint Ende Februar.

Mit ihrem bereits 1980 veröffentlichten Debütalbum "Crazy Rhythms" gehören The Feelies zu den Wegbereitern des Indierock - und deshalb auch in unsere Liste mit den 101 besten Indierock-Alben aller Zeiten.

Auf ihr Debüt folgten in den 80ern drei weitere Alben und eins in den 90ern, ehe die Band für 20 Jahre pausierte. 2011 kamen sie mit "Here Before" zurück und schenkten ihren Fans wieder ein paar wunderschöne Indiepopsongs.

Sechs Jahre später wird die Band aus New Jersey jetzt ein weiteres Album veröffentlichen. "In Between" ist der Titel des Albums und mit "Been Replaced" gibt es den ersten Song daraus im Stream zu hören.

In dem Stück finden sich sowohl Anklänge an Velvet Underground wie an den Lo-Fi-Indierock der 90er, für den Pavement exemplarisch standen - ein anachronistischer Mix, der einer Band mit mehr als 35 Jahren Geschichte gut zu Gesicht steht. "In Between" erscheint am 24. Februar bei Bar None.

Stream: The Feelies - "Been Replaced"