Rocco Del Schlacko, Big Day Out und das Taubertal Festival geben zweite Bandwelle bekannt

Die ersten Headliner der drei deutschen Festivals stehen bereits seit Oktober fest. Nun folgt die zweite Bandwelle mit Acts wie Billy Talent, Heaven Shall Burn und Anti-Flag.

Nachdem mit Rise Against, Itchy Poopzkid und den Donots schon hochkarätige Acts bekanntgegeben wurden, gibt es nun noch mehr Grund sich auf die kommende Festivalsaison zu freuen. Pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit geben Big Day Out, Rocco Del Schlacko und das Taubertal Festival weitere Bands bekannt.

Besucher des Big Day Out in Anröchte können sich dabei mit Billy Talent auf eine echte Festival-Perle als Headliner freuen. Die Kanadier verstärken das Line-up damit neben den Donots in Sachen Punkrock. Hier liegen die Ticketpreise für beide Tage aktuell bei 85 Euro auf Eventim.

Das Rocco Del Schlacko legt derweil mit vier Neuzugängen nach, die vor allem Metal- und HipHop-Fans erfreuen dürften. Heaven Shall Burn, Antilopen Gang, Emil Bulls und Von Wegen Lisbeth ergänzen hier den bereits zuvor musikalisch vielfältig aufgestellten Spielplan für das Festival im Saarland.

In Bayern rückt das Taubertal mit gleich acht neuen Acts auf. Mit dabei sind hier In Extremo, Anti-Flag, Fiddler's Green, Casper, The Kyle Gass Band , Django 3000, Watsky und Heisskalt. So ergibt sich eine Mischung aus Mittelalter-Metal, Punk- und Bluesrock, die für jeden Geschmack etwas bereit hält. Für alle, die sich noch nicht entschieden haben welches Festivalticket unter dem Weihnachtsbaum liegen soll weisen die Veranstalter außerdem darauf hin, dass Mitte des Monats ein weiterer Headliner bekanntgegeben werden soll. Damit steigen dann allerdings auch die Ticketpreise. Aktuell ist das Drei-Tages-Ticket noch ab 114 Euro bei Eventim erhältlich.