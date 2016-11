The Smiths veröffentlichen angeblich Single mit bislang unveröffentlichtem Material

The Smiths veröffentlichen demnächst eine neue Single mit einer Demoversion des Songs "The Boy With The Thorn In His Side". Das berichtet die Morrissey-Fansite True To You, auf der sich Morrissey in der Vergangenheit öfter selbst zu Wort gemeldet hat.

Eine Reunion der The Smiths ist diese Nachricht nicht, aber zumindest fast neue Musik der einflussreichen britischen Band um Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr.

Bei der Single soll es sich um eine bislang unveröffentlichte Demoversion des Songs "The Boy With The Thorn In His Side" handeln. Ursprünglich war der Song auf dem Album "The Queen Is Dead" (1986) erschienen.

Die Morrissey-Fansite True To You berichtet weiter, dass Morrissey das Cover der Single selbst gestaltet habe und es ein Foto des britischen Schauspielers Albert Finney zeige. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht, auch ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Single bleibt die Website schuldig. In der Vergangenheit hatte Morissey die Seite aber immer wieder als Sprachrohr genutzt, unter anderem um seine Streitigkeiten mit der Plattenfirma Harvest öffentlich zu machen.

Cover: The Smiths - "The Boy With The Thorn In His Side"