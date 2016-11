Musiker wie Nick Cave und Frank Black veröffentlichen Buch mit Kurzgeschichten

Künstler wie Nick Cave, Bon Iver, Tom Waits und Frank Black haben Kurzgeschichten zu dem illustrierten Buch "Stories For Ways And Means" beigetragen, das Anfang 2017 erscheint. Der Erlös aus dem Projekt geht an gemeinnützige Organisationen, die das Lesen fördern.

Initiator des Buches ist Jeff Antebi, einer der Gründer des Labels Waxploitation. Über ein Jahrzehnt lang hat er von Musikern Kurzgeschichten schreiben und diese von Künstlern illustrieren lassen. Alle Geschichten hat er jetzt in dem Buch "Stories For Ways And Means" zusammengefasst.

Das 350 Seiten umfassende Buch kann ab sofort vorbestellt werden. Darin finden sich Geschichten von Songwritern wie Nick Cave, Alison Mosshart von The Kills, Frank Black von den Pixies, Laura Marling, Kathleen Hanna, Will Oldham und vielen mehr.

Begleitet wird das Buch von einer Reihe von Videos, in denen die Geschichten von Schauspielern wie Zach Galfianakis und Danny DeVito und Musikern wie King Krule und Joey Badass vorgelesen werden. In einem bereits veröffentlichten Trailer lässt sich ein erster Eindruck vom Buch und der begleitenden Videoreihe gewinnen.

Der Erlös aus dem Verkauf des Buches geht an gemeinnützige Organisationen, die das Lesen fördern. Neben dem Buch sind im Webshop von Waxploitation auch T-Shirts und Kunstdrucke erhältlich. "Stories For Ways And Means" kostet 98 US-Dollar.

Video: Trailer zum Buch "Stories For Ways And Means"

Foto: Buchcover "Stories For Ways And Means"