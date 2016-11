Alexisonfire-Konzertfilm "Live At Copps" im Vorabstream verfügbar

Foto: Screenshot

Ende der Woche erscheint "Live At Copps", die Konzert-Blu-ray von Alexisonfires letzter Kanada-Show vor den Reunionkonzerten. Bei Youtube ist der zweistündige Auftritt schon jetzt zu sehen.

Nach einer kurzen Backstage-Impression, die die Band bei der Vorbereitung auf die ausverkaufte Show am 30. Dezember 2012 im Copps Coliseum in Hamilton, Ontario zeigt, verschwenden Alexisonfire in der Aufzeichnung des Konzerts keine Zeit auf Begrüßungen und Floskeln. "Dieser Song heißt 'Young Cardinals'", kündigt Frontmann und Sänger George Pettit an und gibt damit das Startzeichen für eine zweistündige Tour de Force durch die gesamte Diskografie der Band, die in gegenseitigen Umarmungen, frenetischem Jubel und einem mit seinem Kind posierenden Pettit mündet.

Das zugrundeliegende Vinyl-Set "Live At Copps", dem der gleichnamige Film beiliegt, war schon am 12. Februar dieses Jahres erscheinen, am 2. Dezember erhält der Film eine eigenständige Veröffentlichung. Neben den 120 Minuten Live-Performance soll der Release noch zahlreiche Extra und Bonus-Aufnahmen enthalten.

Zuletzt hatte die Posthardcore-Band ihr Erfolgsalbum "Crisis" neu aufgelegt.

Video: Alexisonfire - "Live At Copps"