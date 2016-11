VISIONS empfiehlt: The Intersphere kommen auf intime Clubtour

Die drei Dezember-Shows sind für The Intersphere lediglich eine kleine Aufwärmübung. Denn im April kommen die Alternative-Progger auf intime Clubtour - präsentiert von VISIONS.

2014 hatte es "Relations In The Unseen" von The Intersphere mit seinem verspielten Alternative-Prog zur Schönheit der Ausgabe 252 geschafft - und die Redaktion davon überzeugt, dass nicht nur Biffy Clyro den Schlagabtausch zwischen Prog und Pop nahezu perfekt hinbekommen.

Nach zahlreichen Touren rund um die Platte wurde es etwas stiller um das Quartett. Nachdem sie erst mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, nahm die Band im April dieses Jahres die Arbeiten an einem neuen Album auf.

Ziemlich genau ein Jahr nach dieser Ankündigung kommen The Intersphere nach einer Handvoll Vorweihnachtsshows jetzt wieder auf ordentliche Clubtour, auf der die Band nicht nur alte Hits, sondern auch neues Material live spielen werden. Für die von uns präsentierten Konzerte im kommenden April gibt es ab jetzt Karten bei Adticket.

VISIONS empfiehlt:

The Intersphere

15.12. Ludwigsburg - Scala

16.12. Chur - Purple Groove Club

21.04. Nürnberg - MUZ Club

22.04. Weinheim - Cafe Central

27.04. Berlin - Privatclub

28.04. Hamburg - Molotow

29.04. Köln - Artheater