Crust-Punks Martyrdöd streamen ihr neues ALbum "List"

Mehr als stumpfe Raserei ist das D-Beat-Inferno der langlebigen Crusties Martyrdöd. Ihr brillantes neues Album "List" erscheint am morgigen Freitag - und ab heute gibt es das im Stream zu hören.

Bestehend aus langjährigen Szeneveteranen und Kennern des schwedischen Crust- und D-Beat-Underground, gehören Martyrdöd zur Speerspitze dieser Szene. Sie brechen ihren Stilmix gelungen auf, indem sie ihre rasenden, wütenden Songs mit allerhand melodischem Death Metal schwedischer Schule verfeinern und ihnen dadurch ungeahnte Epik verleihen.

Martyrdöd haben diesen mitreißenden Mix über die letzten 13 Jahre seit ihrem Debütalbum "Martyrdöd" kultiviert. Seit ihrem vierten Album "Paranoia" liegt die Band beim US-Label Southern Lord vor Anker. Nach dem bei uns bereits gefeierten Album "Elddop" (2014) erscheint am morgigen Freitag das sechste Album "List".

"List" hat es in VISIONS 285 unter die Schönheiten der Ausgabe geschafft. Die zehn neuen Songs in 36 Minuten erfüllen dabei nicht zwangsläufig die kurze und knackige Norm des Crust-Genres, sondern schwingen sich in Songs wie "Harmagedon", "List" und "Över På Ett Stick" in vier bis sechs Minuten zu ungeahnten Höhen auf. Viel besser, anspruchsvoller und rasanter kann der mehr oder minder von Discharge Anfang der 80er begründete Musikstil kaum intoniert werden.

Stream: Martyrdöd - "List"