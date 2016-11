VISIONS Premiere: Dot Legacy streamen ihr zweites Album "To The Others"

Dot Legacy stammen aus der französischen Hauptstadt Paris und verbinden seit 2009 Stoner- mit Psychrock und fuzzigen Gitarren. Das zweite Album des Quartetts erscheint am Freitag und kann heute schon im Stream gehört werden.

Es ist gar nicht so einfach die Musik von Dot Legacy in möglichst wenigen und treffenden Sätzen zu beschreiben. Die vier Pariser spielen gekonnt mit den verschiedensten Genres der Rockmusik und brechen dabei Erwartungshaltungen genauso wie Genrekonventionen, ohne aber an Eingängigkeit zu verlieren. Dass das auch auf dem zweiten Album "To The Others" noch genauso gut funktioniert wie auf ihrem Debüt könnt ihr hier im exklusiven Albumstream nachvollziehen.

Die zweite Platte der Band erscheint am 25. November über Setalight und bietet auf acht Songs einen experimentellen Ritt, der oft positiv überrascht, aber nie gezwungen wirkt. Der Albumopener "Horizon" beginnt beispielsweise mit verzerrtem Gesang und bluesigen Gitarren, die dann von Rap-Passagen und komplexen Rhythmen aufgebrochen werden, nur um in einem effektvollen Psychrock-Solo zu münden. Ähnlich verhält es sich mit dem Rest des Albums: Mal sphärisch und in den 70er Jahren schwebend, wie in "Grey Cardinal" oder aber scharfzüngig und angriffslustig wie in "211" - die noch junge Band schöpft alle Register aus und präsentiert dadurch ein überraschend homogenes Gesamtwerk.

Passend zum Release des Albums spielen Dot Legacy am Freitag ein Konzert zusammen mit den Truckfighters im Kölner Underground. Karten für die einzige Deutschlandshow der Tour, die gleichzeitig als Release-Konzert gesehen werden kann, gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Dot Legacy - "To The Others"

Live: Truckfighters + Dot Legacy

25.11. Köln - Underground