Erster Ausschnitt aus Fat-Wreck-Labeldoku im Stream verfügbar

Foto: Screenshot

"A Fat Wreck" dokumentiert die Geschichte des legendären Punk-Labels und bittet Mitglieder von den Foo Fighters, Against Me! oder Bad Religion vor die Kamera. Im ersten zusammenhängenden Ausschnitt aus der Doku tritt allerdings NOFX- und Label-Chef Fat Mike selbst vor die Kamera.

Vor einem dreiviertel Jahr war bereits ein erster Trailer zur Doku über Fat Mikes legendäres Label Fat Wreck veröffentlicht worden. Passend zur heutigen Veröffentlichung der von Open Ended Films produzierten Dokumentation gibt ein erster, knapp einminütiger Clip einen genaueren Einblick in den Film.

Gegenstand des kurzen Videos ist die Band Strung Out, von der der Labelboss und NOFX-Kopf so gar nicht überzeugt war. Das änderte sich allerdings durch ein mehr als skurriles Angebot. "Jim Cherry [damaliger Bassist von Strung Out] rief mich an und sagte: 'Mike, gibst du uns jetzt einen Deal oder nicht? Hör auf, uns hinzuhalten.' Ich entgegnete: 'Keine Ahnung, Mann!", woraufhin er nur meinte: 'Ich komme nach San Francisco und verlege Teppich in deinem Apartment.'"

Für Fat Mike Grund genug, die Melodic-Hardcore-Band letztendlich auf sein Label aufzunehmen. Die Geschichte wird in dem Clip dabei teilweise durch Talking Heads und teilweise durch mit Puppen nachgespielte Szenen mit Leben gefüllt.

"A Fat Wreck" ist auf der Homepage des Films bestellbar.

Video: Fat Mike über Strung Out und das Verlegen von Teppichen

A Fat Wreck Exclusive - "How to Sign a Band" from [open-ended] films on Vimeo.