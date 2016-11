Cloud Nothings streamen neuen Song "Internal World"

Cloud Nothings haben einen weiteren Song ihres kommenden Albums "Life Without Sound" veröffentlicht. "Internal World" sollte Fans von Weezer bis Japandroids glücklich machen.

Nach der ersten Single-Ausklopplung "Modern Act", zu der es auch ein Video gibt, ist "Internal World" der zweite starke Songvorbote des vierten Cloud Nothings-Albums "Life Without Sound", das am 27. Januar erscheinen wird.

Einige Wochen später werden die Indierocker aus Cleveland dann auch für einige Konzerte nach Deutschland kommen, präsentiert von VISIONS. Tickets gibt es bei Eventim.

Wer solange nicht warten will und zufällig aus Berlin kommt, dem empfehlen wir den heutigen Dienstagabend (22.11.), an dem Bandkopf Dylan Baldi gemeinsam mit VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp bei dessen DJ-Reihe "Nerds & Nuggets" in der Kreuzberger Baumhaus Bar auflegen wird.

Stream: Cloud Nothings - "Internal World"

VISIONS empfiehlt: Cloud Nothings

06.03. Hamburg - Knust

07.03. Berlin - Bi Nuu

08.03. München - Kranhalle

09.03. Köln - Luxor