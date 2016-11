VISIONS empfiehlt: Deaf Havana kommen auf Tour

Im Januar veröffentlichen die Alternative Rocker Deaf Havana ihr neues Album. Anschließend kommt die Band für vier von VISIONS präsentierte Konzerte im März und April nach Deutschland, um ihre neuen Songs persönlich vorzustellen.

Gegründet hatte sich die Band bereits 2005 in Norfolk. Nach mehreren Besetzungswechseln und einer Öffnung ihres Sounds von Posthardcore in Richtung Alternative Rock haben die Musiker nun ihr viertes Album in der Pipeline.

Mit einer Tourankündigung bereiten sich Deaf Havana auf die Veröffentlichung ihrer neuen Platte vor und bringen ihre alten und neuen Songs in diesem Zusammenhang im nächsten Frühjahr live unter die Leute. Mit "Cassiopeia" und "Sing" hatte die Band bereits zwei Songs ausgekoppelt. Treibende Gitarrenriffs vereinen sich in den neuen Tracks mit satten Alternative-Melodien, die vor allem live für jede Menge Singalongs sorgen dürften. Dazu erzählt Sänger James Veck-Gilodi davon, sich wieder aufzurappeln und die Musik als richtungsweisende Hilfe zu sehen.

"All These Countless Nights" wird am 27. Januar erscheinen. Vorbestellungen sind online bereits möglich. Das Album ist der Nachfolger des 2013 erschienenen "Old Souls". Ab dem 22. März präsentiert VISIONS vier Konzerte von Deaf Havana in Köln, Hamburg, Berlin und München. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Deaf Havana

22.03. Köln - Luxor

01.04. Hamburg - Logo

02.04. Berlin - White Trash

05.04. München - Strom