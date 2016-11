Uncle M Fest gibt erste Bands bekannt

Im April des nächsten Jahres feiert das Münsteraner Label Uncle M sein fünfjähriges Bestehen. Bereits jetzt wurden die ersten drei Bands für die Jubiläumsausgabe des Uncle M Fest bestätigt.

Nachdem bereits in diesem Jahr das vierjährige Bestehen des Punkrock-Labels durch eine Ausweitung des Uncle M Fests auf zwei Termine zelebriert wurde, haben die Labelmacher aus Münster jetzt schon die ersten Künstler für die nächste Ausgabe bekannt gegeben.

Als erste Geburtagsgäste hat Uncle M bislang die Punkrocker The Menzingers und The Flatliners bestätigt. Auch auf die deutschen Punk-Durchstarter Kmpfsprt darf man sich freuen. Weitere Bands und Künstler sollen nach und nach bekannt gegeben werden.

Die fünfte Ausgabe des Uncle M Fest findet am 28. April im Skaters Palace in Münster statt. Karten für die Veranstaltung bekommt ihr unter anderem im offiziellen Uncle-M-Shop. Dabei gibt es nicht nur das normale E-Ticket, sondern auch ein Gruppenticket, bei dem ihr zum Preis von vier Karten fünf bekommt. Ob wie in diesem Jahr noch ein zweiter Termin für die Veranstaltung bekannt gegeben wird ist bislang nicht bekannt.

Facebook-Post: Erste Bands für das Uncle M Fest bestätigt

Live: Uncle M Fest

28.04. Münster - Skaters Palace