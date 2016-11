Kurt Cobain bekommt eigene Graphic Novel

"Who Killed Kurt Cobain?" Diese Frage beschäftigt seit über 20 Jahren Nirvana-Fans und Verschwörungstheoretiker gleichermaßen - und nun auch die Graphic Novel gleichen Namens.

Basierend auf dem französischen "Roman de Boddah", widmet sich "Who Killed Kurt Cobain?" in düsteren, eindringlichen Bildern dem künstlerischen Wirken und Sterben des Nirvana-Frontmanns, der im April 1994 in Seattle starb.

Die Idee des Romans und damit auch der Graphic Novel: Was wäre, wenn Cobains Leben von dessen imaginärem Freund Boddah nacherzählt werden würde, von der Schulzeit bis zum Selbstmord, an dem über die Jahre immer wieder Zweifel aufgekommen sind?

"Who Killed Kurt Cobain?" aus der Feder des Grammy-Gewinners Nicolas Otero ist im Fiction Verlag erschienen und vorerst nur als US-Import erhältlich, unter der ISBN 978-1-63140-726-0.

Video-Trailer: "Who Killed Kurt Cobain?"