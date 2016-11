Pup zeigen Video zu "Sleep In The Heat" mit "Stranger Things"-Star Finn Wolfhard

Die kanadischen Punkrocker Pup haben zu ihrem Song "Sleep In The Heat" ein Video veröffentlicht. In der Hauptrolle: Schauspieler Finn Wolfhard, bekannt aus dem Serienhit "Stranger Things".

Finn Wolfhard spielt im Clip zu "Sleep In The Heat" eine junge Version von Pups Sänger Stefan Babcock.

Gemeinsam mit den jüngeren Versionen seiner Bandkollegen ist er auf Tour unterwegs in einem Van, als ihnen ein Hund zuläuft. Doch der Hund ist krank, weshalb die Band eine schwerwiegende Entscheidung treffen muss. Der rührende und mitreißende Clip endet damit, dass die wirklichen Mitglieder von Pup Abschied von ihren gestorbenen Haustieren nehmen.

Im Januar sind Pup unterwegs in Deutschland mit ihrem aktuellen Album "The Dream Is Over". VISIONS präsentiert die drei Konzerte. Karten sind bereits bei Eventim erhältlich.

Video: Pup - "Sleep In The Heat"

VISIONS empfiehlt:Pup

26.01. Hamburg - Molotow Bar

27.01. Berlin - Badehaus Szimpla

28.01. Köln - Blue Shell