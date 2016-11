All Them Witches kündigen neues Album an und zeigen Video zu "Bruce Lee"

Die Stoner/Blues/Psych/Folk-Verschmelzer All Them Witches kündigen für Ende Februar ihr viertes Studioalbum an. Den Song "Bruce Lee" kann man bereits streamen, kaufen und als Video betrachten.

Die junge Generation der Garagen- und Retrorocker ist ungemein produktiv. Ob es Ty Segall ist oder King Gizzard & The Lizard Wizard, die - nach ihren Alben in 2016 - bereits Alben für 2017 angekündigt haben, reihen sich nun auch All Them Witches ein, die ihr viertes Album "Sleeping Through The War" für den 24. Februar ankündigen.

Mehrfach war die Band aus Nashville in diesem Jahr in Europa auf Tour, wo sie sich unter anderem mit dem Mitte September erschienen Live-Album "Live In Brussels" und einer WDR Rockpalast-Aufzeichnung als fantstische Live-Band etabliert haben.

Zeit für eine Pause gibt es offensichtlich nicht. "Sleeping Through The War" kommt am 24. Februar über New West/Pias, wurde von Grammy-Preisträger Dave Cobb (Rival Sons) produziert und ist in nur sechs Tagen entstanden.

Gitarrist Ben McLeod dazu: "In der Vergangenheit sind wir einfach ins Studio gegangen, haben dort geschrieben und dann aufgenommen. Diesmal wollten wir für Dave vorbereitet sein. Es war sehr minimalistisch, Dave wollte nicht, dass wir zu verrückt werden. Wir wollten eine Platte, die man laut aufdrehen kann - und wir wollten Background-Sängerinnen."

Sänger/Bassist Michael Parks sagt: "Wir wollen uns zu etwas Besserem aufschwingen - nicht zwangsläufig als Musiker, aber als Menschen. Ich habe immer gesagt, dass wenn wir uns als Musiker verändern, wir uns auch als Menschen wandeln. Deshalb können wir auch niemals die gleiche Platte zweimal machen. Ich würde auch nicht in so einer Band sein wollen. Ich hoffe, dass ihr niemals von uns ein berechenbares Album bekommt. Darin steckt keine Kunst."

Video: All Them Witches - "Bruce Lee"

Stream: All Them Witches - "Bruce Lee"

Sleeping Through The War by All Them Witches

Cover & Tracklist: All Them Witches - "Sleeping Through The War"

01. "Bulls"

02. "Don't Bring Me Coffee"

03. "Bruce Lee"

04. "3-5-7"

05. "Am I Going Up?"

06. "Alabaster"

07. "Cowboy Kirk"

08. "Internet"