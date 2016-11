VISIONS empfiehlt: Abay setzen Tour im Frühjahr fort

Abay machen weiter, wo sie eben erst aufgehört haben: Im Frühjahr bestreiten sie den zweiten Teil ihrer "Everything's Amazing"-Tour. VISIONS präsentiert die sieben Termine.

In vielen Albumbestenlisten dürfte das Debüt "Everything's Amazing And Nobody Is Happy" der Indierocker um den ehemaligen Blackmail-Sänger Aydo Abay Ende des Jahres eine Rolle spielen. Im August war das Album bei Unter Schafen erschienen.

Nach Abschluss ihres ersten Tour-Abschnitts und der Veröffentlichung des Videos zur neuen Single "Signs" haben Abay nun weitere Deutschland-Konzerte für April bestätigt. Nach überzeugenden Shows wie der auf dem Reeperbahnfestival im September können wir euch die Tour nur ans Herz legen. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfielt:

Abay

23.04. Dresden - Ostpol

24.04. Nürnberg - Club Stereo

25.04. Mainz - Schon schön

26.04. Köln - Artheater

27.04. Münster - Café Sputnik

28.04. Bremen - Tower

29.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich