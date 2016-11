Metallica streamen ihr neues Album vorab

Einen Tag vor dem offiziellen Release veröffentlichen Metallica alle zwei Stunden einen neuen Song von "Hardwired...To Self-Destruct" inklusive Video. Am Ende der Aktion wird das Album dann in Gänze hörbar sein.

Eine fulminante Release-Woche steht kurz vor ihrem Höhepunkt. Geheimkonzerte, Livechats und vieles mehr hatten Metallica im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums veranstaltet, nun sind es weniger als 24 Stunden bis die ersten Läden "Hardwired...To Self-Destruct" in die Regale stellen. Einige öffnen dafür extra ab Mitternacht.

Auf ihrer Website bereitete die Band gestern derweil den nächsten Streich vor. Ab 12 Uhr in den USA, in Deutschland ab 17 Uhr wurde alle zwei Stunden ein neuer Song des Albums inklusive Video online gestellt. Damit sind nun alle zwölf Tracks inklusive der zwölf zugehörigen Clips verfügbar, wobei die Titel "Hardwired", "Atlas, Rise!" und "Moth Into Flame" schon im Vorfeld herausgebracht worden waren und so einen Vorgeschmack auf die Richtung gaben, in die sich Metallica mit dem neuen Studioalbum bewegen.

Neben einigen Performance-Videos steht im Clip zu "Murder One" eine Cartoon-Version von Lemmy Kilmister im Mittelpunkt, dem der Song gewidmet ist. "Spit Out The Bone" wird dagegen mit verstörend futuristischen Bildkollagen und kurzen Filmausschnitten in Szene gesetzt, während "Confusion" die Geschichte einer Soldatin im Einsatz erzählt. In "ManUNkind" lässt die Band sich von einer jungen Black-Metal-Kapelle vertreten, deren Bühnen-Performance mit einem Augenzwinkern einen Blick auf das Genre wirft. Zum auf der Bonusdisk der Deluxe-Verson enthaltenen "Lords Of Summer" präsentieren Metallica einen Livemittschnitt und schließen damit die Videoreihe zu "Hardwired...To Self-Destruct" ab.

Video: Metallica - "Hardwired"

Video: Metallica - "Atlas, Rise!"

Video: Metallica - "Now That We're Dead"

Video: Metallica - "Moth Into Flame"

Video: Metallica - "Dream No More"

Video: Metallica - "Halo On Fire"

Video: Metallica - "Confusion"

Video: Metallica - "ManUNkind"

Video: Metallica - "Here Comes Revenge"

Video: Metallica - "Am I Savage?"

Video: Metallica - "Murder One"

Video: Metallica - "Spit Out The Bone"

Video: Metallica - "Lords Of Summer"