Metallica kündigen einen Live-Chat für heute 15 Uhr an

Ihr wolltet die Bandmitglieder von Metallica schon immer mal persönlich etwas fragen? Ab heute, 15 Uhr habt ihr die Chance an einem Live-Chat mit der Band teilzunehmen.

Übermorgen erscheint es endlich, das neue Metallica-Album "Hardwired...To Self-Destruct". Die Band selbst feiert dies mit einer ganzen Release-Woche in der ein Highlight auf das Nächste folgt. Am Montag fiel der Startschuss mit einem Geheim-Konzert in Berlin, für welches auch VISIONS Tickets verlost hatte. Dieses fand im Anschluss an die Aufzeichnung der Show "Circus HalliGalli" statt für die Metallica zwei Songs spielten und damit ihren ersten Auftritt im deutschen Fernsehen seit Jahren vorbereiteten.

In Kürze folgt der nächste Clou: In einem Live-Chat werden alle vier Bandmitglieder aus unterschiedlichen deutschen Städten zugeschaltet sein, wobei jeder Fan die Möglichkeit hat sich einzuklinken oder via Facebook, Twitter oder Youtube unter dem Hashtag #askmetallica Fragen einzuschicken. Gestreamt wird das Event gleich auf mehreren Kanälen, wie der Facebookseite der Band oder dem unten eingebetteten Youtube-Link. Die Besonderheit dabei ist, dass jeder die Möglichkeit hat den Stream nicht nur anzuschauen, sondern auch auf seiner eigenen Seite zu senden.

Während auf Youtube schon ein Countdown der Liveschaltung entgegen tickt, hat sich Drummer Lars Ulrich auf Facebook zu Wort gemeldet. In einem kurzen Einspieler sieht man den Musiker zu den Klängen von "Atlas, Rise" seinen Privatjet besteigen und nach Köln fliegen, wo er zuerst ausgiebig die Skyline der Stadt bewundert und sich dann direkt an die Zuschauer wendet. Er sei sehr aufgeregt über das bevorstehende "You Tube-Treffen" und wiederholte sicherheitshalber sowohl auf Englisch, als auch auf Deutsch auf die Uhrzeit "Today, drei Uhr!"

Video: Metallica-Live-Chat (ab 15 Uhr)

Facebook-Post:Lars Ulrich in Köln