Ty Segall streamt neuen Song "Orange Color Queen" und kündigt neues Album an

Anfang 2017 wird das neunte Soloalbum von Garage-Rock-Wunderkind Ty Segall das Licht der Welt erblicken. Der erste Existenzbeweis davon hört auf den Namen "Orange Color Queen" und kann ab sofort gestreamt werden.

In unserer großen Ty Segall-Geschichte in VISIONS 275 wollte uns der mittlerweile 29-Jährige noch glauben machen, dass er eben nur schnell arbeitet, wir seine Produktivität aber nicht überschätzen sollten und er längst nicht mehr jeden Tag einen Song schreibt.

Das Interview fand Anfang dieses Jahres statt - im Rahmen seines krachigen Albums "Emotional Mugger", das am 22. Januar erschienen war.

Zu dem Zeitpunkt stand bereits fest, dass Segall in Kürze noch das gleichnamige Debüt seiner neuen Garage-Punk-Band Goggs veröffentlichen würde - was Anfang Juni dann auch passierte.

Mit den Muggers kam Segall dann auch auf Tour, auf der es - natürlich - die obligatorischen Tour-Singles mit neuem Material von ihm zu erstehen gab.

Für den 27. Januar hat Segall nun also ein weiteres Album unter seinem Namen angekündigt - es ist das neunte und nur nach ihm benannt: "Ty Segall".

Von der Platte hat er jetzt den Song "Orange Color Queen" via Stream ins Netz gestellt, ein Liebeslied, das er für seine Freundin Denée geschrieben hat. Segall dazu: "Ich habe ihr schon viele Songs geschrieben, aber ich glaube, dass das hier mein liebster ist. Ich reise um die Welt und habe eine leichte Angst vorm Fliegen entwickelt. Sie ist eine der Dinge, die meine Reisen erleichtern. Besonders, wenn sie mit dabei ist. Sie hat orangefarbene Haare und ist meine Orange Color Queen. Ich schreibe selten Songs wie diese, weil es so leicht ist, dabei unaufrichtig zu klingen. Aber dieser hier ist mir ganz gut gelungen."

Stream: Ty Segall - "Orange Color Queen"

Cover & Tracklist: Ty Segall - "Ty Segall"

01. "Break A Guitar" 02. "Freedom" 03. "Warm Hands (Freedom Returned)" 04. "Talkin'" 05. "The Only One" 06. "Thank You Mr. K" 07. "Orange Color Queen" 08. "Papers" 09. "Take Care (To Comb Your Hair)" 10. "Untitled"