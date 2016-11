Powerpopper Beachheads (Kvelertak) streamen erste Single "Moment Of Truth" aus ihrem Debüt

Seit VISIONS im April dieses Jahres Kvelertak in Oslo besucht hat, sind wir auch Fans der Powerpopper Beachheads, einem Nebenprojekt der Band. Deren Debüt erscheint Anfang Februar. Mit "Moment Of Truth" gibt es die erste Single daraus im Stream.

Im April haben wir euch die Beachheads in unserer Rubrik Vormerken! mit ihrer Single "Shadow Of A Man/Get Away" vorgestellt. Damals spekulierten wir noch darüber, dass ihr Debüt noch 2016 erscheinen könnte. Jetzt wissen wir es besser und können mit "Moment Of Truth" den ersten Song aus dem "Beachheads" betitelten Album präsentieren.

Beachheads ist ein Projekt der beiden Kvelertak-Mitglieder Vidar Landa (Gitarre) und Marvin Nygaard (Bass). Zur Band gehören zudem Sänger Børild Haughorn und Schlagzeuger Espen Kvaløy. Ihr Album erscheint am 3. Februar auf dem norwegischen Label Fysisk Format. Weiter unten haben wir neben "Moment Of Truth" auch die bereits als Singles veröffentlichten Songs "Your Highness", "Shadow Of A Man" und "Get Away" eingebunden.

Im Januar sind Beachheads auf Tour - allerdings nur in Norwegen. Termine in Deutschland sind bislang noch nicht bestätigt.

Stream: Beachheads - "Moment Of Truth" (und weitere Singles)