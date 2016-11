VISIONS empfiehlt: Blink-182 kommen 2017 auf Tour

Ihr erstes Album mit Matt Skiba hatten Blink-182 schon Anfang Juli veröffentlicht, jetzt kündigt das Pop-Punk-Aushängeschild auch endlich Tourdaten für Deutschland an: Im Juni 2017 kommen die Kalifornier für vier von VISIONS präsentierte Konzerte und ausgewählte Festivals zu uns.

Zuletzt waren Blink-182 im Sommer 2014 in Deutschland gewesen, ursprünglich um Songs vom geplanten Nachfolger des 2013 erschienenen "Neighborhoods" live zu präsentieren. Das ging zwar in die Hose, zwei Jahre später konnten die Pop-Punks zusammen mit Alkaline Trios Matt Skiba aber doch ein neues Album veröffentlichen: "California" war im Juli via BMG erschienen.

Im kommenden Sommer werden Blink-182 ihr Set also ganz bestimmt mit neuen Songs ausschmücken: Im Juni kommen sie für vier Konzerte wieder nach Deutschland, dazwischen stehen auch einige Festivalshows auf dem Programm - zuletzt war die Band etwa für die Schwesterfestivals Hurricane und Southside bestätigt worden. Der Vorverkauf für die Hallenshows startet am kommenden Mittwoch um 10 Uhr bei Eventim.

Außerdem hatten Blink-182 vor Kurzem erneut die Arbeit an neuem Material angekündigt. Wann das veröffentlicht werden soll, ist bislang nicht bekannt.

VISIONS empfiehlt:

Blink-182

12.06. Frankfurt/Main - Festhalle

13.06. Oberhausen - König Pilsener Arena

16.06. München - Olympiahalle

29.06. Berlin - Max Schmeling Halle

Live: Blink-182

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen Ob Eck - Southside Festival