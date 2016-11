Vanishing Life streamen neuen Song "Outlier"

Die Punk/Hardcore-Supergroup Vanishing Life um Sänger Walter Schreifels und Mitglieder von ...Trail Of Dead und Rise Against stellt einen weiteren Song als Stream ins Netz.

Mit der Bezeichnung "Supergroup" sollte man vorsichtig umgehen. Aber das aktuelle Projekt von Hardcore-Ikone Walter Schreifels (Quicksand, Youth of Today, Gorilla Biscuits, Rival Schools) mit den Kollegen Zach Blair (Rise Against), Jamie Miller (...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Bad Religion) und Autry Fulbright (Midnight Masses, Trail Of Dead) ist offensichtlich eine. Gemeinsam nennen sie sich Vanishing Life und veröffentlichen am morgigen Freitag ihr Debütalbum "Surveillance".

Bevor Band und Platte in der Dezember-Ausgabe von VISIONS ausführlich vorgestellt werden, liefert die Band nach "Thinking Is Weightless" und "The Realist" mit "Outlier" nun den dritten Teaser-Track.

Im Rahmen der "Togetherfest 2017"-Tour kommen Vanishing Life dann im Februar nach Deutschland - zusammen mit Youth Of Today, American Nightmare, Trash Talk und Wolf Down. Der Vorverkauf für die sieben Shows in Deutschland läuft bereits. Karten sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Vanishing Life - "Outlier"

VISIONS empfiehlt:

Togetherfest 2017

Youth Of Today + American Nightmare + Trash Talk + Vanishing Life + Wolf Down

17.02. Essen - Weststadthalle

18.02. Berlin - Astra

19.02. Hamburg - Markthalle

20.02. Leipzig - Conne Island

21.02. Wiesbaden - Schlachthof

22.02. München - Backstage

23.02. Münster - Sputnikhalle

24.02. Hasselt - Muzik-O-Droom