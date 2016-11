VISIONS Premiere: Boysetsfire zeigen "The Misery Index"-Show von Live-DVD-Boxset

Foto: Screenshot

In knapp einer Woche erscheint das umfangreiche DVD-Boxset "20th Anniversary Live In Berlin", auf dem Boysetsfire die drei erfolgreichsten Alben ihrer Bandgeschichte anhand eines professionell gefilmten Konzertfilms erlebbar machen. Wir haben schon jetzt die "The Misery Index: Notes From The Plague Years"-Show in voller Länge für euch.

Angekündigt war das Set schon Ende September für den 11. November. Dieser Termin musste zwar aus produktionstechnischen Gründen eine Woche nach hinten verschoben werden. Trotzdem haben Boysetsfire-Fans schon diese Woche Grund zur Freude.

Denn nachdem wir euch bereits die reine Audio-Version der Shows, die im Oktober 2014 in Berlin stattgefunden hatten, auf CD angeboten hatten, seht ihr jetzt bei uns den kompletten Stream des dritten Konzerttags über eine Woche vor offiziellem Release der dazugehörigen DVD. Bei der Performance aller Songs von "The Misery Index: Notes From The Plague Years" und einer Best-of-Zugabe beweisen die Posthardcore-Ikonen, dass ihnen auch im Jahr 20 nach Bandgründung auf der Bühne noch lange nicht die Puste ausgeht.

Regulär erscheint "20th Anniversary Live In Berlin von Regisseur Bernhard Schinn am 18. November via End Hits. Die limitierten Editionen sind schon ausverkauft, die Standard-Boxen gibt es im Labelshop und bei Coretex Records zu bestellen. Die in verschiedenen Bundles erhältliche Box kommt mit vier DVDs, drei Stickern, einem großen Poster im DIN-A1-Format und einem gestickten Aufnäher. Auf den DVD enthalten sind eine 50-minütige Tour-Dokumentation und professionell gefilmte Video-Mitschnitte eines Akustik-Sets und der drei Albumshows im Berliner Lido.

Video: Boysetsfire - "The Misery Index: Notes From The Plague Years" (komplette Album-Show)

Boysetsfire | The Misery Index | 20th Anniversary Tour Live in Berlin (FULL) from Bernhard Schinn on Vimeo.