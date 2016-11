VISIONS empfiehlt: 20 Jahre Smoke Blow in Stuttgart und Saarbrücken

Vor 20 Jahren haben sich die Smoke Blow gegründet. Ihr Jubiläum begehen die Kieler so wie die letzten Jahre ihrer Karriere: mit einigen wenigen Konzerten - präsentiert von VISIONS.

Alben nehmen Smoke Blow schon länger nicht mehr auf, sieht man einmal von Sänger Jack Letten ab, der als Erik Cohen nach wie vor Platten veröffentlicht.

Aufgehört zu touren haben Smoke Blow aber nie, allerdings haben sie ihr jährliches Pensum deutlich verringert. 2016 gab es zwei Gigs in Hannover und Köln, zum Ende des Jahres spielen Smoke Blow noch einmal in ihrer Heimatstadt Kiel.

Dafür gibt es für 2017 die ersten Termine, für die die Tickets allerdings schon knapp sind. Die Hardcore-Punks spielen im Oktober 2017 anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens eine Show in Saarbrücken und eine in Stuttgart.

Das Konzert in Saarbrücken ist bereits ausverkauft - ein knappes Jahr vor dem Konzert. Die Show in Stuttgart ist bereits in einen größeren Club verlegt worden. Deshalb sind hier auch noch Tickets erhältlich, etwa bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:Smoke Blow

06.10. Stuttgart - Universum

07.10. Saarbrücken - Kleiner Klub | ausverkauft