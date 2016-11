VISIONS empfiehlt: Togetherfest mit Youth Of Today, Trash Talk und vielen mehr

Im Februar 2017 stehen sieben Feiertage für Hardcore-Fans an. Dann tourt das von VISIONS präsentierte Togetherfest mit Youth Of Today, Trash Talk und vielen mehr durch Deutschland.

Zusamengestellt hat das Line-up des Togetherfest Walter Schreifels, Ex-Bassist von Youth Of Today. Die wichtigste Band der zweiten Straight-Edge-Hardcore-Welle gibt den Headliner des Togetherfest und tritt im klassichen Line-up von 1988 auf - mit Schreifels am Bass. Dazu kommen die wiedervereinigten American Nightmare, früher als Give Up The Ghost unterwegs, die nach ihrem Groezrock-Auftritt 2015 das erste Mal seit ihrer Reunion 2011 wieder Clubshows in Europa spielen.

Ebenfalls mit an Bord sind Trash Talk aus L.A., deren Hardcore-Punk mit derart viel Körpereinsatz gespielt wird, dass man sich um die körperliche Versehrtheit aller Beteiligten zumindest ein bisschen sorgen muss.

Vanishing Life sind die neueste Band von Kurator Schreifels. Außer Schreifels, der sich hier ganz auf seine Rolle als Sänger konzentriert, sind an der Band noch Mitglieder von Trail Of Dead und Rise Against beteiligt.

Eröffnen werden die Abende die deutschen Wolf Down, bei denen musikalische Härte auf eindeutige politische Ansichten trifft.

Der Vorverkauf für die sieben Dates in Deutschland läuft bereits. Karten sind bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:Togetherfest 2017

mit Youth Of Today + American Nightmare + Trash Talk + Vanishing Life + Wolf Down

17.02. Essen - Weststadthalle

18.02. Berlin - Astra

19.02. Hamburg - Markthalle

20.02. Leipzig - Conne Island

21.02. Wiesbaden - Schlachthof

22.02. München - Backstage

23.02. Münster - Sputnikhalle

24.02. Hasselt - Muzik-O-Droom