VISIONS empfiehlt: Japandroids kommen auf Tour

Erst Gerüchte, dann die Ankündigung eines neuen Albums, jetzt Live-Shows: Die Japandroids-Maschine steht jetzt offiziell wieder voll unter Dampf. Vier Konzerte wird das Indierock-Duo im kommenden Frühjahr spielen - präsentiert von VISIONS.

Gitarre, Schlagzeug, Fuzz, auschweifende Indie-Melodien mit punkigem Touch und unwiderstehlicher Drive: Viele Zutaten haben die Songs der Japandroids nicht, und auch der Titeltrack ihres neuen Albums "Near To The Wild Heart Of Life" überzeugt gerade durch seinen geradeaus stampfenden Beat, hymnische Melodieführung und die ausnahmsweise mal nicht verzerrte Stimme von Gitarrist Brian King.

Dass das für seine schweißtreibenden Live-Shows bekannte kanadische Duo trotz seiner vierjährigen Plattenpause seit "Celebration Rock" nichts an Energie eingebüßt hat zeigen Aufnahmen von Reunion-Shows der Band - und im Frühjahr tritt die Band auch hierzulande wieder den Beweis dafür an, dass Konzerte der Japandroids immer ein ekstaktisches Erlebnis darstellen. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

Das kommende Album der Kanadier, "Near To The Wild Heart Of Life", erscheint am 27. Januar via Anti.

VISIONS empfiehlt:

Japandroids

19.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich

20.04. Köln - Gebäude 9

22.04. Berlin - Columbia Theater

23.04. Frankfurt/Main - Zoom