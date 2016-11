Exklusiv: Gewinnt Tickets für ein geheimes Metallica-Event in Berlin

Nach mehreren Vorabsongs und Videos kündigen Metallica ein exklusives Highlight an, das vor allem für deutsche Fans der Band mehr als spannend sein dürfte.

Der Countdown für "Hardwired...To Self-Destruct" läuft weiter. Nachdem Metallica bereits drei Songs der Platte mit dazugehörigen Videos veröffentlicht haben, steht nun ein Highlight für die Fans hierzulande an. Zuletzt war der Song "Atlas, Rise!" erschienen, den die Band auch live vorgestellt hatte. Nun ist eine Überaschung geplant, die alles bisherige in den Schatten stellt. "Auf nach Berlin!" schrieb die Band in einem Statement und rief alle Fans, die die Band wie ein fünftes Bandmitglied kennen würden, dazu auf ihnen zu folgen.

Weiter posteten Metallica bei Facebook, dass sie den Release ihres Albums mit ihren Freunden in Europa feiern wollen würden und die Party am Montag in Berlin starten werde. Außerdem schrieben die Metal-Veteranen um James Hetfield, dass ein exklusiver, noch geheimes Event geplant sei und riefen ihre Fans dazu auf vorbeizukommen und den Auftakt der Releasewoche mit ihnen zu zelebrieren.

Am 14. November wird das exklusive Special in Berlin stattfinden. Eingefleischte Fans sollten das auf keinen Fall verpassen. Details dazu sind noch streng geheim, werden aber im Laufe der Woche bekanntgegeben. Was wir allerdings schon verraten können ist, dass VISIONS Karten für das Event verlost und das Metallica so einiges vorhaben, um das Erscheinen ihres neuen Albums am 18. November gebührend vorzubereiten.

Facebook-Post: Metallica über "More Hardwired in Europe"