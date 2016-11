Prophets Of Rage kommen nach Deutschland

Prophets Of Rage, die Supergroup aus Mitgliedern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill, kommen auf Tour. Im Sommer 2017 spielt die Band neben einigen Festivals auch ein Konzert in Berlin.

Die Präsidentschaftswahl in den USA findet zwar schon in dieser Woche statt, die Prophets Of Rage werden ihr Engagement aber über die Wahl hinaus verlängern.

Im Somer 2017 kommt die Band um Tom Morello, Chuck D und B-Real für einige Konzerte nach Europa. In Deutschland sind sie gleich dreimal zu sehen. Ihre einzige Show außerhalb eines Festivals spielen sie dabei in Berlin.

In der Zitadelle Spandau kann man die Band aus Mitgliedern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill am 7. Juni erleben.

Daneben spielen die Prophets Of Rage die beiden Schwesterfestivals Rock am Ring und Rock im Park. Zudem steht ein Auftritt beim Novarock Festival in Österreich auf dem Programm.

Der Vorverkauf für das Konzert in Berlin läuft bereits., Karten sind bei Eventim erhältlich.

Live: Prophets Of Rage

02.-04.06. Nürnberg - Rock im Park

02.-04.06. Mendig - Rock am Ring

07.06. Berlin - Zitadelle

15.-17.06. Nickelsdorf - Novarock