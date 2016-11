Steven Wilson zeigt Video zu "Happy Returns"

Foto: Screenshot

Mit "Transience" hatte Steven Wilson 2015 eine Compilation kuratiert, die seine zugänglicheren Songs enthält. Einer davon ist "Happy Returns", dem der Prog-Mastermind jetzt ein nostalgisch gefärbtes Musikvideo spendiert.

Ursprünglich war die poppige Halbakustikballade auf Steven Wilsons Solo-Konzeptalbum "Hand. Cannot. Erase." erschienen, bevor sie ein knappes halbes Jahr später auf "Transience" erneut verfügbar gemacht wurde. Ein weiteres Jahr nach dessen Release bekommt der Track jetzt auch ein passendes Musikvideo.

Der in eher gedeckten Farbtönen gehaltene Clip begleitet eine Frau in ihrem Alltag zwischen Busfahrt, dem Durchsehen alter Fotos und der Rückbesinnung auf Erinnerungen aus der Kindheit und passt sich so der sehnsüchtigen Stimmung des zugrundeliegenden Tracks an.

"Transience" war am 11. September, "Hand. Cannot. Erase" am 27. Februar 2015 via Kscope erschienen. Wilsons derzeit aktuelles Album "4 ½" hatte der Musiker am 22. Januar dieses Jahres ebenfalls über sein Stammlabel veröffentlicht. "Hand. Cannot. Erase." ist ebenso wie "On The Sunday Of Life" von Wilsons Prog-Metal-Band Porcupine Tree Teil unserer Verlosung zum Kscope-Backkatalog

Video: Steven Wilson - "Happy Returns"