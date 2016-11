Gone Is Gone zeigen Video zu "Gift"

In gut zwei Monaten erscheint "Echolocation", das Debütalbum von Gone Is Gone. Zum Song "Gift", den die Band kürzlich live im TV vorgestellt hatte, gibt es jetzt auch ein Video.

Der Clip zu "Gift" zeigt Gone Is Gone bei einer Performance in einem Proberaum, der wie die Schaltzentrale eines Kraftwerks wirkt. Die Bandmitglieder der Supergroup sind durch schwarze Balken vor den Augen unkenntlich gemacht, dazwischen sind immer wieder Bilder von startenden Raketen, technischen Geräten und andere historische Aufnahmen geschnitten.

"Gift" ist nach "Sentient" der zweite Song den Gone is Gone aus ihrem Album "Echolocation" vorstellen, das am 6. Januar 2017 erscheint. Zu "Sentient" hatte die Band auch ein Lyric-Video veröffentlicht.

Die Band aus Mitgliedern von Queens Of The Stone Age, Mastodon und At The Drive-In hatte im vergangenen Sommer mit "Gone Is Gone" eine erste EP veröffentlicht.

Video: Gone Is Gone - "Gift"