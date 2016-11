Pixies zeigen Stop-Motion-Video zu "Classic Masher"

Pixies-Bassistin Paz Lenchantin hat ihrer neuen Band ein altmodisches Stop-Motion-Video zum Song "Classic Masher" gedreht.

"Classic Masher" stammt vom Ende September erschienenen Pixies-Album "Head Carrier". In dem Clip sehen wir drei Frauen beim Autofahren, die zu dem Song mitsingen, sowie einen wild aufspielenden Pianisten - der von Paz Lenchantins Vater Mario Merdirossian gespielt wird.

Zuletzt koppelten die Pixies den Song "Um Chagga Lagga" aus und präsentierten dazu ein Video.

Im November kommen die Pixies für drei Konzerte in den deutschsprachigen Raum. VISIONS präsentiert die Show in Köln. Karten für die Gigs in Köln und Wien sind bei Eventim erhältlich.

Video: Pixies - "Classic Masher"

VISIONS empfiehlt:

Pixies

24.11. Köln - Palladium

Live: Pixies

15.11. Wien-Stadthalle

18.11. Montreux - Auditorium Stravinski