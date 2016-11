VISIONS Premiere: Petrol Girls werden im Video zu "Restless" zu Werwölfen

Foto: Screenshot

Zum Song "Restless" haben die feministischen Punks Petrol Girls ein Video voller Werwölfe gedreht. Der Clip feiert bei VISIONS seine Premiere und ist ein weiterer Vorbote des Debütalbums der Band, das Mitte November erscheint.

Langweiliger und uninspirierter Sex, bei dem es offensichtlich nur darum geht, die Bedürfnisse des Mannes zu erfüllen, lässt Sängerin Ren Aldrige im Clip zu "Restless" zum Werwolf werden.

Zu Zeilen wie "I'll give you motherfuckers restless/ I'll set this god damn house alight/ I'll laugh and cry 'cause its my body/ Hey girl I think that you're alright", ziehen Aldrige und ihre Mitstreiter im weiteren Geschlechterkonventionen durch den Kakao, fordern zu zivilem Ungehorsam auf und lassen sexistische Werbung im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgehen.

Der Clip findet für die rohe Energie, den rotzigen Popappeal und das große Sendungsbewusstsein der Band die passenden, humorvollen Bilder. "Restless" ist nach "Deflate" und "Phallocentric" der dritte Song aus dem Debüt der Band. "Talk Of Violence" erscheint am 18.11. bei Bomber.

Video: Petrol Girls - "Restless"